Nidhi Chaphekar brengt in boek hulde aan wie haar hielp na aanslag Zaventem: "Ik zou voor altijd in België willen wonen" Lieve Van Bastelaere

21 maart 2020

00u00 0 De Krant "Ik heb zoveel moois gezien in België. Ik heb er zoveel lieve mensen ontmoet dat ik er permanent zou willen wonen." Dat vertelt Nidhi Chaphekar (45) in haar boek. Opmerkelijk, want de Indiase stewardess overleefde exact vier jaar geleden de aanslag in Zaventem. De iconische foto waarop ze te zien is in haar gele uniformjasje ging de wereld rond.

Eigenlijk heeft Nidhi alle redenen om ons land te haten. Dat geeft ze ook zelf toe. Op 22 maart 2016 stond ze in de luchthaven van Zaventem op haar vlucht naar New York te wachten toen ze een eerste knal hoorde. "Even later hoorde ik opnieuw een luide knal en ik zag een vuurbol: er was een tweede bom ontploft. De impact was zo groot dat ik naar het uiteinde van de muur werd geslingerd, ik vloog door de lucht als een voetbal." Uiteindelijk zou ze een maand in coma liggen en waren er talloze operaties nodig om haar er weer bovenop te helpen. "Heel wat mensen vragen me waarom ik het land waar me dit overkomen is niet haat", vertelt Nidhi ons vanuit haar thuisland India. "Maar ik heb vooral al het goede onthouden dat België me gegeven heeft. Zoveel mensen hebben me geholpen: dokters, verplegers, toevallige passanten... Ze maakten geen onderscheid op basis van religie, nationaliteit of kleur. Ze begonnen gewoon te helpen, en dat terwijl het ook voor hen een situatie was die ze nog nooit hadden meegemaakt."

