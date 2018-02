Nicolas Vermote trekt nieuwe stadslijst 10 februari 2018

00u00 0

OCMW-raadslid Nicolas Vermote (35) zal de nieuwe stadslijst trekken. Tijdens de vorige verkiezingen was hij lijstduwer op de sp.a-lijst en behaalde 265 voorkeurstemmen. Ook in 2006 stond hij op die lijst. "Maar onze stad heeft nood aan een open stadslijst, die ik nu aan het vormen ben. Hopelijk geraken we daarmee klaar tegen mei." (GUS)