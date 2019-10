Exclusief voor abonnees Nicolas Tournay (23) is meest beloftevolle jonge chef 08 oktober 2019

De 23-jarige Nicolas Tournay (foto) is in Brugge verkozen tot Eerste Kok van België, een wedstrijd voor beloftevolle jonge chefs. De titel wordt elk jaar uitgereikt door de gastronomische club Prosper Montagné. Onder meer driesterrenchef Peter Goossens van Hof van Cleve zat in de jury. Winnaar Tournay is de chef van restaurant Mont à Gourmet in Gouy-lez-Piéton, nabij Fleurus. In de finale nam hij het op tegen vier andere jonge koks. Ze moesten allemaal drie gerechten klaarmaken: een dubbele chateaukotelet van het Menapisch varken met gepickelde groenten, witloof en wilde champignons, gevolgd door Atlantische pladijs met verschillende garnituren en een nagerecht met chocolade, peer, kastanje en lambieksorbet.

