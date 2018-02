Nicolas Collin tweede op de lead in Wilsele 28 februari 2018

De Brusselaar Nicolas Collin (eerste van links) werd tweede op de Belgische masters in de leaddiscipline die onlangs in Wilsele, nabij Leuven, werden georganiseerd. De sportklimmer van club The Stone Climbing Factory in Sint-Lam-brechts-Woluwe raakte op de steile klimmuur met een hoogte van vijftien meter tot voorbij grip 28 vooraleer te moeten lossen. De zege was voor Luikse topper Simon Lorenzi, Stéphane Hanssens werd derde. Dit is een mooie prestatie in de lead gezien de specialisatie van Collin de boulder is. Hij won vorig seizoen nog de eindranking van de Europese Youth Cup Boulder, een enorm sterke prestatie.

