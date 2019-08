Exclusief voor abonnees Nicolas Cage komt niet meer buiten na karaokevideo 09 augustus 2019

Nicolas Cage (55) gooit zijn leven over een andere boeg. In een interview met 'The New York Times Magazine' laat de acteur weten dat hij niet meer buitenkomt, tenzij dat echt moet voor zijn werk. Eerder dit jaar dook een gênante video op, waarin hij het nummer 'Purple Rain' schreeuwt in een karaokebar, en sindsdien overheerst er bij de acteur een gevoel van schaamte.

