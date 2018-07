NICO CLAESEN "Martínez verbaast iedereen" 07 juli 2018

00u00 0

"Schitterend! Martínez heeft iedereen tactisch verbaasd. Het was een echt schaakspel. Ze hebben het zéér goed gedaan. Dit is fantastisch. Zeker de eerste helft hebben we zeer goede tegenaanvallen gedaan die Brazilië pijn hebben gedaan. We hebben een totale wedstrijd gespeeld, hun beste ooit. Je ziet dat iedereen op het scherpst van de snee speelt. En dat begint bij de doelman. Courtois was beresterk, hij is de beste doelman van het WK. Tegen Frankrijk wordt het weer een andere wedstrijd - nu is er de euforie omdat alles perfect verliep. Zij spelen op een andere manier, hopelijk haalt Martínez zijn tactisch schaakbord weer boven. Maar de Rode Duivels zitten in de flow, zoals wij dat hadden in 1986. De Fransen spelen op gevoel en enthousiasme, ze zijn tactisch minder sterk. Als iedereen gefocust blijft, ziet het er goed uit voor de Belgen. Ik verwacht een finale België-Engeland." (FDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Martínez

sport

sportdiscipline

voetbal

België

Courtois

Frankrijk

Brazilië