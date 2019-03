Nick en Veerle verwelkomen kleine Liv Weer een 'Blind-Getrouwd'-baby 06 maart 2019

Opnieuw heuglijk babynieuws vanuit het 'Blind Getrouwd'-kamp. Zondagavond verwelkomden Nick Wijns en Veerle Van den Eynde, die elkaar in het tweede seizoen van het programma (in 2016) leerden kennen, een dochtertje: Liv. Het meisje was bij de geboorte 3,915 kg zwaar en 51 cm groot. "Met de mama en dochter alles in orde en met de papa ook", liet een trotse Nick weten aan het weekblad 'Story'. "De geboorte was een emotioneel moment voor ons allebei", zegt Veerle. "Het mooiste gevoel dat er bestaat."

