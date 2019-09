Exclusief voor abonnees Nick Cave legt site van Bozar plat 07 september 2019

Nick Cave blijft waanzinnig populair in ons land. Een halfuur vóór de ticketverkoop voor zijn twee optredens in de Brusselse Bozar gistervoormiddag van start ging, lag de website van de concertzaal al plat. Meer dan een uur lang konden er geen kaartjes besteld worden. Toen het systeem eindelijk weer operationeel was, vlogen ze dan ook de deur uit. In een kwartier tijd waren alle 3.974 kaartjes uitverkocht. De Australische singer-songwriter gaat tijdens zijn 'Conversations with Nick Cave'-tournee onder meer in dialoog met het publiek. Hij beantwoordt alle vragen, ongeacht het onderwerp.