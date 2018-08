Nichtje van Radja op N-VA-lijst 20 augustus 2018

00u00 0

De 17-jarige Leny Noboa, een nichtje van ex-Rode Duivel Radja Naingolan, komt bij de gemeenteraadsverkiezingen op voor N-VA. De studente rechtspraktijk krijgt de negende plaats aangeboden in de partij van huidig burgemeester Kristof Hendrickx. Leny is de dochter van Manuel Noboa, halfbroer van de speler van Inter Milaan. Ze wordt enkele weken voor de verkiezingen 18 jaar, waardoor ze perfect kan deelnemen. Ze is daarmee trouwens niet de jongste kandidate, want in Wuustwezel is er één die de dag voor de verkiezingen achttien jaar wordt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN