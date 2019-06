Exclusief voor abonnees Nicht van vermiste Théo Hayez: "Mogelijk gesprek op WhatsApp kan alles veranderen" 17 juni 2019

Lisa Hayez, de nicht van de in Australië vermiste rugzaktoerist Théo Hayez, heeft gisteren een oproep gepost op Facebook. De familie van de 18-jarige uit Oudergem probeert toegang te krijgen tot de WhatsApp van de jongeman. De familie meent dat Théo op deze berichtendienst mogelijk een gesprek had met iemand dat "alles kan veranderen." Théo Hayez werd in de nacht van 31 mei op 1 juni voor het laatst gezien in Byron Bay, een populaire badplaats aan de Australische oostkust. Hij verliet er een nachtclub en op bewakingsbeelden is te zien hoe hij op straat met zijn smartphone bezig is. "Helaas duurt het enorm lang voor WhatsApp informatie vrijgeeft aan de politie. Dus, als jullie dit bericht zouden kunnen delen, kan het misschien een medewerker van WhatsApp bereiken die alles in een stroomversnelling kan brengen. Help alstublieft verder zoeken naar mijn neef!", klinkt het in de oproep van de nicht.

