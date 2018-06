Nicht van 'man met hoedje' vrij onder voorwaarden 11 juni 2018

00u00 0

De nicht van Mohamed Abrini - de zogenaamde man met het hoedje - is vorige maand vrijgelaten onder voorwaarden. Hajar Abrini zat sinds augustus vorig jaar vast in de gevangenis van Marche-en-Famenne, nadat ze in Griekenland was opgepakt. De vrouw van een jaar of twintig was onderweg om 'strijdster' te worden in Syrië. Eerdere pogingen om dat land te bereiken via Spanje en Turkije en daarna via Italië en Griekenland mislukten. In maart 2017 had Hajar Abrini ook een afspraak met de Franse jihadist Abou Auyoub. De ontmoeting ging op het laatste moment niet door. Nu ze vrij is, moet ze haar studies hernemen en mag ze geen contact hebben met geradicaliseerde figuren. (SRB)