Nic Balthazar gaat op zoek naar zingeving Na de zondagsmis op Eén 15 februari 2019

Nic Balthazar (54) krijgt een nieuw programma op Eén. Ter vervanging van 'De zevende dag' in de krokusvakantie en als aansluiting op de erediensten op zondagochtend gaat hij in gesprek met inspirerende gasten. VUB-rector, filosofe en hoogleraar communicatiewetenschappen Caroline Pauwels is de eerste die in 'De inzichten van' haar ziel mag blootleggen. Ze vertelt er ook iets meer over haar initiatief 'Difference Day', naar aanleiding van de internationale dag van de persvrijheid op 3 maart. Pauwels maakt zich namelijk ernstig zorgen over de vrijheid van meningsuiting in de wereld. Naast de afleveringen op tv en VRT NU komt er ook een podcast van de reeks.

