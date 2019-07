Exclusief voor abonnees Nibali "Veiligheid primeert" 27 juli 2019

00u00 0

Vincenzo Nibali, die gisteren in de aanval reed, vindt dat de veiligheid van de renners voor alles gaat. "Vandaag voelde ik me beter en ik wilde wat proberen in de eerste kilometers van de wedstrijd. Toen de klassementsrenners ons terugpakten, kon ik bij hen blijven, behalve bij Egan Bernal. Toen vertelden ze ons in de afdaling dat de koers geneutraliseerd was. Het was de juiste beslissing. In deze omstandigheden konden we niet verder. Onze veiligheid primeert." (MG)