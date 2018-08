Nibali met succes geopereerd 01 augustus 2018

Vincenzo Nibali is in Milaan met succes geopereerd aan zijn gebroken ruggenwervel. De 33-jarige Italiaan bleef tijdens de Tour in de Alpenrit naar Alpe d'Huez achter de draagriem van een camera van een onvoorzichtige toeschouwer haken en kwam daarbij hard ten val. De Tourwinnaar van 2014 zou vandaag al het ziekenhuis mogen verlaten en over vier, vijf dagen opnieuw kunnen trainen. Nibali hoopt alsnog de start van de Vuelta (25 augustus-16 september) te halen. Het WK in Innsbruck wordt nu zijn grote doel. (JDK)