Nibali gehoord door Franse politie over val in Tour 13 november 2018

00u00 0

Vincenzo Nibali is zaterdag drie uur lang ondervraagd door de Franse politie. Dat meldt La Gazzetta dello Sport. De 33-jarige Italiaan werd gehoord naar aanleiding van zijn val in de Tourrit naar Alpe d'Huez. Nibali bleef drie kilometer voor de top achter de draagriem van een camera van een onvoorzichtige toeschouwer haken en brak bij zijn val een ruggenwervel. Hij diende daarna een klacht in. Nibali gaf de Franse politie met behulp van een tolk en zijn advocaat zoveel mogelijk informatie over het incident. De 'Haai van Messina' wil dat Tourorganisator ASO aansprakelijk wordt gesteld voor zijn tuimelperte. In de Ronde van Frankrijk wordt er te weinig rekening gehouden met de veiligheid van de renners, vindt Nibali. (XC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN