Nibali 4de op 2:14 Nummers 4 tot 10 lijken al uitgeteld 19 juli 2018

"Zot tempo Thomas en Froome"

Op de Col du Pré, de tweede beklimming buiten categorie, stuurde Vincenzo Nibali (33) zijn luitenanten Pellizotti en Pozzovivo naar voren om het tempo te bepalen. Dat leek de voorbode van een offensief van de kopman van Bahrain-Merida. "Het was meer om te zien hoe goed ze bij Sky waren", zei Nibali. "Ik kon het niet inschatten en wilde zien of er misschien iemand minder goed was. Op de slotklim was het tempo van Thomas en Froome gewoonweg zot. Ik had het op twee momenten bijzonder moeilijk en moest lossen. Ik kon me nog wel herstellen, maar tegen dan was de schade aangericht." (BA)