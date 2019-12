Exclusief voor abonnees Ni fokke met Fluppe 51 Conner Rousseau 21 december 2019

De vlotte boy van sp.a. werd dit eind dit jaar verkozen tot jongste partijvoorzitter ooit en zijn stijl op sociale media doet de Wetstraat nu al op haar grondvesten daveren, zoals alleen 'tweeting Theo' dat ook kan. Oudere politici en jonge collega's die zich al oud voelen, ergeren zich dood aan de volgens hen puberaal communicerende King Connah, zoals Rousseau (27) zich noemt op Instagram. 'Whatevah', denkt die. Hij heeft geen lessen te krijgen van politici uit de vorige eeuw of partijen die er amper in slagen jongeren aan te trekken. Soms vliegen hij en zijn sloefkes van 395 euro weleens uit de bocht, zoals die keer dat hij op bezoek ging bij koning 'Fluppe'. Toch leverde hem dat vooral veel publiciteit op: een pak méér volgers zijn een feit. Op vraag van zijn 'matekes' en om extra zichtbaar te zijn als oppositiesmoel, blijft hij zijn nieuwe job combineren met een Vlaamse parlementsstoel. Om er met Jambon en co. te knokken, want met de decumulregels valt wel te 'fokke'. (ARA)

