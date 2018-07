Neymar wilde na Rode Duivels "geen bal meer zien" 23 juli 2018

00u00 0

En of de uitschakeling op het WK door de Rode Duivels hard is aangekomen bij de Braziliaanse vedette Neymar. In een interview met het persagentschap AFP bekende de 26-jarige aanvaller dat hij na de nederlaag tegen de Belgen in de kwartfinale "geen bal meer wilde zien. Ik was aan het rouwen. Ik was bijzonder triest, maar ook dat gaat voorbij. En ik wilde niet dat mijn zoon, mijn familie en mijn vrienden me zagen mopperen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over WK

sport

sportdiscipline

voetbal

Neymar

PSG