Neymar wéér niet in selectie Frankrijk 19 augustus 2019

Wanneer zegt hij adieu? Neymar zat gisteravond andermaal niet in de selectie van PSG, dat onderuit ging bij Rennes (2-1). De Braziliaanse ster heeft het verkorven bij zijn club en de achterban. 't Is wachten tot Barcelona - daar gaat iedereen toch van uit - hem uit zijn lijden komt verlossen. Meunier stond overigens opnieuw in de basis

