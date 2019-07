Exclusief voor abonnees Neymar voedt speculaties over terugkeer naar Barça 15 juli 2019

PSG-speler Neymar voedt de speculaties over een terugkeer naar FC Barcelona. De Braziliaan postte zaterdag op sociale media een video waarin hij een shirt van de Spaanse topclub draagt. En in een interview met 'Oh my goal' noemde hij de 6-1-thuiswinst van Barça na het 4-0-heenverlies tegen PSG in de CL-achtste finale van 2017 een sportief hoogtepunt. Zijn verklaringen kruiden de moeilijke relatie met zijn huidige werkgever, waar hij vandaag - een week later dan afgesproken - zijn trainingen start. Volgens Neymar is zijn enkelblessure van op de Copa America "bijna volledig hersteld". (BF)