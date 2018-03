Neymar uit ziekenhuis 05 maart 2018

neymar uit ziekenhuis De operatie van PSG-aanvaller Neymar is succesvol verlopen. De Braziliaan, wiens deelname aan het WK nog niet zeker is, zou afgelopen weekend met een helikopter naar de luchthaven gebracht zijn, waarna een privéjet hem richting zijn buitenverblijf op Mangaratiba bracht. Binnen zes weken zal een evaluatie plaatsvinden waarbij een mogelijke datum voor een terugkeer naar het trainingsveld besproken wordt. De totale onbeschikbaarheid van Neymar is dus nog niet bekend, maar wordt geschat op 2,5 à 3 maanden. (NVK)

