Neymar twee maanden out

Pech voor PSG en Neymar. De Braziliaanse superster van de Parijzenaars staat tot eind maart langs de kant met een voetblessure. Vorige woensdag blesseerde Neymar zich in het bekerduel met Strasbourg aan de enkel, hij ondervindt opnieuw last aan het middenvoetsbeentje. Vorig jaar was Neymar al eens een poos out met een gelijkaardige blessure, hij moest toen zelfs geopereerd worden. Neymar raakte zo pas op de valreep fit voor het WK in Rusland. Deze nieuwe opdoffer betekent dat Neymar een kruis moet maken over de achtste finales van de Champions League tegen Manchester United, de heenwedstrijd is op 12 februari in Manchester, de return op 6 maart in het Parc des princes. Wat de Ligue 1 betreft hoeft PSG zich geen zorgen te maken. PSG staat afgetekend aan de leiding met dertien punten voorsprong op hun dichtste achtervolger Lille én PSG heeft twee wedstrijden minder gespeeld. Om Neymar een hart onder riem te steken: net als vorig jaar heeft hij even de handen vrij om langs te lopen op het carnaval van Rio de Janeiro, dat vindt plaats van 2 tot 9 maart. Een geluk bij een ongeluk. (KDZ)

