Neymar scoort bij comeback 04 juni 2018

Voor wie er nog aan twijfelde: Neymar zal topfit zijn voor het WK. De Braziliaanse superster speelde gisteren zijn eerste match sinds hij eind februari bij PSG uitviel met een gebroken middenvoetsbeentje. In de oefenpartij tegen Kroatië op Anfield mocht hij tijdens de rust invallen. Neymar (26) bedankte door in minuut 70 met een solo een handvol verdedigers uit te kappen en vervolgens staalhard via de deklat in doel te knallen. Vieren deed hij door - uiteraard - eerst God te bedanken en als goede tweede de bondsdokter. Firmino maakte er met een lobje 2-0 van. Maar het beste nieuws van de dag was dus dat Neymar van alle leed verlost lijkt. "Drie maanden out zijn is lang", reageerde hij na afloop. "Maar nu kan ik weer doen wat ik het liefste doe, voetballen en scoren. Ik was zó blij na mijn goal. Maar ik zit nog maar aan tachtig procent van mijn mogelijkheden." Dat belooft. Brazilië opent op 17 juni tegen Zwitserland. (WDK)

