Neymar riskeert schorsing na kritiek op arbiter 23 maart 2019

De UEFA heeft een disciplinaire procedure opgestart tegen Neymar van Paris Saint-Germain. Dit na zijn beledigingen aan het adres van de scheidsrechter na afloop van de met 1-3 verloren terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Manchester United. "Dit is een schande!", schreef Neymar na afloop op Instagram over de beslissing van de ref om United een penalty toe te kennen. "Ze zetten vier mensen die geen verstand van voetbal hebben daar neer om naar een herhaling in slow motion te kijken. Dit is onmogelijk! Hoe kan die jongen zijn hand achter zijn rug houden?" De Braziliaanse international riskeert volgend seizoen een schorsing van maar liefst drie speeldagen.

