Wie we daar hebben: twee maanden na zijn operatie aan zijn rechtervoet en 40 dagen voor het WK in Rusland is Neymar (26) weer bij PSG. De Braziliaanse superster verliet zijn vaderland om in Frankrijk te revalideren. Missie: fit geraken voor het WK. PSG postte dit weekend op Twitter foto's en een filmpje van zijn superster, die geen risico's zal nemen en dit seizoen niet meer zal spelen bij de Franse kampioen.

