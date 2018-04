Neymar op schema voor WK 30 april 2018

Neymar zal er na zijn voetoperatie begin maart zeker bij zijn op het WK in Rusland. "Neymar is goed aan het trainen", verklaarde de bondsdokter. "Hij revalideert binnen het schema dat we voor hem hebben opgesteld." De Braziliaanse aanvaller van PSG liep eind februari een breukje in de rechtervoet op tijdens de competitiematch tegen Marseille. Enkele dagen later ging hij al onder het mes in Rio de Janeiro.

