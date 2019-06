Exclusief voor abonnees Neymar ontkent verkrachting 03 juni 2019

Neymar wordt beschuldigd van verkrachting. Een Braziliaanse vrouw zegt dat ze door de sterspeler van PSG werd aangerand in Parijs. Klopt niet, stelt Neymar. Zijn zaakwaarnemers claimen dat er sprake is van een poging tot afpersing. Volgens L'Équipe speelden de feiten zich af op 15 mei in een hotel in de buurt van de Arc de Triomphe. Neymar kwam naar verluidt via Instagram met de vrouw in contact. Via een vriend zou de aanvaller haar vervolgens een vliegtuigticket voor Parijs aangeboden hebben. Eenmaal aangekomen werd er wat geflirt, maar volgens de Braziliaanse had de duurste voetballer aller tijden te veel gedronken en werd hij steeds agressiever. Uiteindelijk zou hij haar verkracht hebben. Twee dagen later vertrok ze "emotioneel gebroken" weer naar Brazilië, waar ze "al haar moed bij elkaar moest rapen om klacht te durven indienen". Volgens Neymar klopt er niets van de beschuldigingen. De Braziliaan maakte inmiddels op Instagram alle berichten met de dame openbaar. (XC)

