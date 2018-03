Neymar onder het mes in Brazilië Ramp voor PSG 01 maart 2018

00u00 0

De vrees van veel PSG-fans is werkelijkheid geworden. Neymar moet geopereerd worden en mist de return in de 1/8ste finale van de Champions League komende dinsdag in Parijs tegen Real Madrid. Neymar blesseerde zich vorige zondag in de topper tegen Marseille, de Braziliaanse superster verstapte zich, verstuikte zijn enkel en brak ook zijn middenvoetsbeentje. Even leek het erop dat Neymar nog fit zou geraken voor de clash met Real, maar die hoop bleek ongegrond. De afgelopen dagen vond er intensief overleg plaats tussen de medische staf van PSG en die van de Braziliaanse nationale ploeg. Gisteren werd duidelijk dat een operatie onvermijdelijk was. Opvallend: Neymar vliegt deze week nog naar Brazilië om daar onder het mes te gaan. De duurste speler ooit staat minstens twee maanden aan de kant. Neymar mist dus een flink aantal wedstrijden in de Ligue 1- al kan de titel PSG nog nauwelijks ontsnappen - maar zou wel fit geraken voor het WK in Rusland. (KDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Neymar

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

PSG