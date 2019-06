Exclusief voor abonnees Neymar mist Copa América, sponsors schorten samenwerking op 07 juni 2019

Het zit Neymar niet mee. De Braziliaanse voetbalvedette die de laatste weken al veelvuldig in opspraak kwam, mist de Copa América. De aanvaller heeft een enkelband gescheurd in het vriendschappelijke duel met Qatar in Brasilia en is niet op tijd hersteld voor het kampioenschap van Zuid-Amerika. Intussen beraden Nike en Mastercard zich over de samenwerking met hem. Neymar wordt beschuldigd van verkrachting. Nike zegt "erg bezorgd" te zijn en "de situatie nauw op te volgen". Mastercard schrapte al een reclamecampagne met de gevallen voetbalster. Het voert Neymar niet meer op tot alles "opgehelderd" is. (RN)

