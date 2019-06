Exclusief voor abonnees Neymar mag weg bij monsterbod 18 juni 2019

"De deur staat open. Ciao." Met die woorden benadrukte PSG-president Nasser Al-Khelaifi dat er voortaan geen plaats meer is voor vedettegedrag en sterallures bij de Franse landskampioen. De steenrijke voorzitter doelt met zijn uitspraken in Franse media voornamelijk op Neymar. Twee jaar nadat de Braziliaan voor 222 miljoen euro werd overgenomen van FC Barcelona mag hij opnieuw vertrekken uit Parijs. Net als de fans is ook het bestuur de fratsen van Neymar meer dan beu, dit terwijl hij recent ook van de ene in de andere blessure sukkelde. De Franse sportkrant 'L'équipe' wist gisteren dat PSG de sterspeler van de hand wil doen, maar dan moet er wel sprake zijn van een 'XXL-bod'. De 27-jarige Neymar zou naar verluidt in de belangstelling staan van zijn ex-club FC Barcelona. Met de mentaliteitswijziging hoopt PSG binnen afzienbare tijd eindelijk de Champions League in de wacht te slepen. (TTV)

