Neymar kan alweer dansen

Zijn gevoel voor ritme is hij duidelijk nog niet kwijt. Neymar was gisteren dansend te zien op een filmpje op Instagram. Met een grote brace om zijn rechtervoet staat de Braziliaanse superster te swingen terwijl hij zijn geopereerde voet omhoog houdt. Eind vorige maand liep Neymar een breukje in zijn middenvoetsbeentje op, enkele dagen later werd hij in Brazilië geopereerd. Hij staat twee tot drie maanden aan de kant, maar zou dus wel fit geraken voor het WK in Rusland. (KDZ)

