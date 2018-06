Neymar: "Hoop op wraak tegen Duitsland" 15 juni 2018

'Missie Revanche' is begonnen voor Brazilië. De topfavoriet wil in Rusland definitief de nachtmerrie van vier jaar geleden uitwissen. Zéker Neymar, die de 1-7 tegen Duitsland miste door een rugblessure. "Met mij erbij was het resultaat toen anders geweest", verzekert de opperkanarie. "Misschien komen we Duitsland weer tegen. Hopelijk kunnen we dan wraak nemen." (VDVJ)