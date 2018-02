Neymar afgevoerd met enkelblessure 26 februari 2018

PSG won de topper tegen Marseille (3-0), maar zag wel Neymar uitvallen met een enkelblessure. Tien minuten voor tijd sloeg de Braziliaan zijn rechterenkel om en bleef hij kermend van de pijn liggen. Uiteindelijk werd hij op een draagberrie afgevoerd. De ernst van de blessure moet nog blijken, maar het is nog maar de vraag of Neymar fit geraakt voor de return in de 1/8ste finale van de Champions League tegen Real Madrid, volgende week dinsdag. (KDZ)

