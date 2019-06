Exclusief voor abonnees Neymar 1,5 uur ondervraagd 08 juni 2019

Meer pers dan politieagenten. Neymar heeft zich gisteren verantwoord bij de ordediensten voor een filmpje op Instagram waarin hij onschuldig gepleit had voor verkrachting. De Braziliaanse voetbalster had op die manier namelijk de privacy van zijn klaagster Najila Trindade geschonden. Neymar werd 1,5 uur ondervraagd in Rio de Janeiro. De PSG-speler, op krukken door een enkelblessure, leek optimistisch toen hij de gebouwen verliet: hij stak zijn duim omhoog. Hij bedankte ook zijn fans voor de steun en liefde die hij naar eigen zeggen voelde. Trindade blijft beweren dat Neymar haar aanrandde. (PJC)

