Newcastle aast op Simon 03 april 2018

Newcastle heeft Moses Simon op zijn verlanglijstje staan. De 'Magpies' stuurden scouts naar Nigeria-Servië, maar in die wedstrijd viel Simon pas na 77 minuten in. Zondag was Newcastle present in het Astridpark, waar Simon voor de rust indruk maakte. Newcastle lijkt op maat gesneden voor de 22-jarige Nigeriaanse winger, die vorige week in een interview met deze krant nog aangaf dat hij naar een Premier League-club wil waar hij min of meer zeker is dat hij zal spelen. Simon is op de hoogte van de belangstelling. AA Gent is bereid om deze zomer "tegen de juiste prijs" mee te werken aan een transfer. (RN/NP)