New Yorkse Politie schiet ongewapende man neer 06 april 2018

Politieagenten hebben in de wijk Brooklyn in New York een 34-jarige, zwarte man doodgeschoten omdat ze dachten dat hij een vuurwapen op hen richtte. Het bleek uiteindelijk te gaan om een metalen pijp. Het incident gebeurde eergisteren rond 17 uur lokale tijd in Crown Heights, een wijk met een overwegend zwarte bevolking in het centrum van Brooklyn. Volgens de politie hadden de agenten drie oproepen gekregen over een man die een wapen richtte op voorbijgangers. Toen de politie aankwam, nam de man een houding aan alsof hij zou schieten en mikte het voorwerp met beide handen op de agenten. Vier agenten openden daarop het vuur en doodden de 34-jarige vader met tien kogels. Pas later bleek dat het slachtoffer geen wapen bij zich had. De dertiger werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf daar.

