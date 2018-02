New York duurste zakenbestemming 10 februari 2018

00u00 0

Zakenreizigers die op hun budget moeten letten als ze voor hun werk op reis zijn, houden het best de hand op de knip in New York. Een gemiddeld zakenverblijf in de Big Apple kost liefst 466 euro per dag, blijkt uit de Corporate Travel Index van de website Business Travel News. Daarmee is het de duurste zakenstad ter wereld, als je rekening houdt met de kostprijs van taxi's, huurauto's, hotels en eten. De rest van de top tien van duurste zakensteden bestaat uit San Francisco, Boston, Tokio, Zürich, Londen, Washington DC, Chicago, Bazel en Genève. (JL)