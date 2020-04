Exclusief voor abonnees New York 11 koelwagens voor coronadoden, en dit is nog maar 1 ziekenhuis 09 april 2020

"We zijn er nog lang niet." Andrew Cuomo, de gouverneur van New York, heeft z'n burgers opnieuw gewaarschuwd. Zijn staat telt nu de meest bevestigde coronabesmettingen ter wereld - liefst 150.000 - en steekt Spanje en Italië voorbij. Bovendien sneuvelde een nieuw dagrecord, met 779 doden in één dag. Het dodental steeg tot meer dan 6.200. Vanuit de 'city that never sleeps' komen dan ook schrijnende beelden. Aan het Bellevue Hospital staan elf koeltrucks te draaien om er lichamen van coronaslachtoffers tijdelijk op te slaan. Zo goed als alle mortuaria liggen vol, dus zijn er nog eens meer dan 80 trucks besteld. Die zouden midden april geleverd moeten worden. (FT)

