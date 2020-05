Exclusief voor abonnees New look Messi schenkt 500.000 euro aan Argentijnse ziekenhuizen 12 mei 2020

Zijn iconische baard is er af. Lionel Messi (32) zag er gisteren op het trainingsveld bij Barcelona plots tien jaar jonger uit. En hij zorgde ook voor een mooi gebaar: Messi schonk 500.000 euro aan ziekenhuizen in zijn thuisland Argentinië. Zijn donatie gaat naar medische apparatuur om het coronavirus te bestrijden. De gift van Messi wordt verdeeld over verschillende ziekenhuizen in het hele land. (KDZ)

