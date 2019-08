Exclusief voor abonnees Nevenwerking medicijn zadelt Limburger op met erectie van 30 uur "Ik had de bijsluiter niet gelezen en schaamde me. Nu ben ik levenslang impotent” Sander Van Den Broecke

24 augustus 2019

00u00 1 De Krant Een man uit Bilzen is levenslang impotent na het gebruik van Quetiapine, een geneesmiddel tegen psychoses en depressie. Eén van de nevenwerkingen, zo zegt ook de bijsluiter, is priapisme: een erectie die maar niet ophoudt. Sven Pernot (35) werd er op een ochtend mee wakker, maar zocht pas na 30 uur hulp. Veel te laat. Hij wil nu iedereen verwittigen én overweegt gerechtelijke stappen.

Sven Pernot, een arbeider uit Bilzen, heeft soms last van psychoses. Dat was twee jaar geleden al zo en toen schreef de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis dat hem behandelt Quetiapine voor. Hij nam het product een paar maanden na elkaar en had nergens last van, behalve van gewichtstoename. Begin mei van dit jaar herviel Sven en opnieuw moest hij Quetiapine nemen, maar dan in een lichtere dosis. Na twee weken behandeling werd hij op een ochtend wakker met een erectie die maar niet wilde gaan liggen. De link met het medicament legde hij niet - hij had het tenslotte al tientallen keren genomen zonder probleem - en hij schaamde zich ook voor wat hem overkwam. "Mijn broek afsteken voor een vreemde, dat vind ik zeer onaangenaam", zegt hij.

Zijn vriendin Eva Theunissen (47) vroeg hem 's avonds of hij toch geen dokter wilde raadplegen - de erectie was nog altijd niet afgenomen en deed ondertussen flink pijn - maar dat durfde hij nog altijd niet. Voor het slapengaan nam hij, zoals de dokter hem had voorgeschreven, nog een pilletje Quetiapine. Hij was zich van geen kwaad bewust.

