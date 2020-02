Exclusief voor abonnees Neuzenman Carl deelt vandaag 500 Van Eyck-neuzen uit 08 februari 2020

00u00 0

Geen bolhoed meer voor de bekende neuzenman Carl Demeestere van de Groentenmarkt. Voortaan staat hij in klederdracht van 500 jaar geleden achter zijn kraam en vandaag trakteert hij. "De kleding komt er naar aanleiding van het Van Eyck-jaar en ook om mijn nieuwe Van Eyck-neuzen te promoten. Die heb ik ontwikkeld op basis van gember, een exotische smaakmaker. Makkelijk was de productie van die neuzen niet omdat de gember ze minder makkelijk doet stollen. Morgen (zaterdag, red.) doe ik de eerste vijftig bezoekers van mijn kraam die het codewoord geven een zakje met 10 Van Eyck-neuzen cadeau. Hou er wel rekening mee dat gember een libido-verhogend middel is. Wie zo'n zakje leeg eet weet wat er kan gebeuren", lacht hij. Vanaf 9 uur staat hij aan zijn kraam op de Groentenmarkt.

