Exclusief voor abonnees Neuville: zesde in Zweden en coleider 17 februari 2020

00u00 0

De rally van Zweden verliep niet op de klassieke manier, maar dat betekent niet dat de zege van Elfyn Evans niet verdiend zou zijn. De Welshman won zijn tweede WRC-wedstrijd uit zijn carrière, de eerste met Toyota, de eerste ook van de Japanners dit seizoen en de eerste van een Brit in Zweden. Evans is zo ook voor het eerst WK-leider en ook dat is voor Groot-Brittannië een hele tijd geleden, meer dan 15 jaar al sinds Richard Burns. Neuville werd zesde, maar pakte wel de tweede plaats in de Powerstage. "Ik had vervolgens niet het vertrouwen dat nodig was, zelfs niet in de afsluitende Powerstage." Evans en Neuville leiden nu in het WK met 42 punten, Ogier is derde met 37 punten, vijf minder dan de leiders die er 42 tellen. Rovanperra is nu vierde met 30 eenheden. (JCA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis