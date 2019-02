Neuville zakt terug in Zweden RALLY 16 februari 2019

00u00 0

Het werd een bewogen eerste dag in de rally van Zweden, met Marcus Gronholm, Sébastien Ogier en Jari-Matti Latvala die veel tijd verloren, en een zeer spannende strijd vooraan. In de tussenstand leidt de jonge Fin Teemu Suninen (Ford), met twee seconden voor Ott Tänak (Toyota) en Andreas Mikkelsen (Hyundai), die 17,8 seconden achterstand telt. Elfyn Evans (+28,6) en Lappi (+42) maken de top 5 vol. Sébastien Loeb, op 48,8 seconden, en Thierry Neuville (+52,7), zesde en zevende, zijn zeker nog niet uitgeteld. Neuville blijft strijdvaardig: "We hadden het moeilijk door onze startorde, we gingen even rond, de aerodynamica vooraan was ontregeld, maar we staan hier wel zonder veel tijdverlies aan de finish. Ik denk dat we een goede positie voor morgen hebben en we gaan vechten voor het podium." (JCA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN