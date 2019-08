Exclusief voor abonnees Neuville wint meteen op Nürburgring 19 augustus 2019

Thierry Neuville racete dit weekend niet in een rally, maar wel op circuit. Colin McRae, Sébastien Loeb en Sébastien Ogier gingen hem voor, maar wat zij niet deden en Neuville wel, was winnen van meet af aan. De auto was een Hyundai i30 TCR en de plaats de legendarische Nürburgring, weliswaar in zijn korte F1-uitvoering voor een meeting van het Duitse toerwagenkampioenschap.

