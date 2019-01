Neuville verliest met 2,2 seconden verschil van Ogier Rally van Monte-Carlo 28 januari 2019

De laatste meters waren beslissend in de 87ste editie van de Rally van Monte-Carlo. Sébastien Ogier vertrok voor de cruciale proef in zijn Citroën C3 WRC met vier tienden bonus op Thierry Neuville in de Power Stage en uiteindelijk haalde de Fransman het met 2,2 seconden voorsprong op onze landgenoot en met meer dan twee minuten op de Est Ott Tänak, de derde man in de strijd om de wereldtitel. Voor Neuville is het de beste klassering ooit in de Monte-Carlo. Ogier won dan weer zijn zevende Monte-Carlo, eerder met Volkswagen en Ford en nu met Citroën. Het Franse merk behaalt zo meteen de 100ste zege ooit in het WK Rally.

