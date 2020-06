Exclusief voor abonnees Neuville test en crasht 10 juni 2020

Bij een test van het Hyundai-team in Finland is onze landgenoot Thierry Neuville van de baan gegaan. Hij en zijn corijder Nicolas Gilsoul bleven ongedeerd, maar de Hyundai was er erger aan toe. Het WK Rally voor 2020 is hoogst onzeker met nog maar vijf wedstrijden: Turkije, Duitsland, Italië, Wales en Japan, waarbij Wales en Japan wellicht niet zullen plaatsvinden. Eerder waren al Portugal, Argentinië, Chili, Kenia, Finland en Nieuw-Zeeland geannuleerd. (JCA)

