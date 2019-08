Exclusief voor abonnees Neuville racet op Nürburgring 14 augustus 2019

Amper een week vóór zijn volgende afspraak in het WRC, de Rally van Duitsland, waagt Thierry Neuville komend weekend zijn kans op het circuit tijdens een TCR-wedstrijd op de Nürburgring. TCR is een competitie voor toerwagens. In juli kon hij al een eerste keer testrijden met zijn nieuwe auto. Neuville vat de ervaring als volgt samen: "Deze i30 N TCR ligt veel dichter bij een productiewagen dan mijn i20 WRC. Maar allebei bieden ze wel unieke sensaties, en het zijn auto's die elk in hun categorie wedstrijden kunnen winnen. In mijn Word Rally Car beschik ik over vierwielaandrijving, een centraal differentieel, zowat 400 pk en veel meer ontwikkelde aerodynamica. De i30 N TCR heeft 'maar' 350 pk en blijft een voorwielaandrijver. Het hele design is dus totaal verschillend." (JCA)

