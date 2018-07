Neuville pas negende WRC Rally van Finland 30 juli 2018

In Finland heeft Ott Tänak zijn tweede WK-zege van het seizoen behaald. De Toyota-rijder was oppermachtig op de snelle gravelwegen in het Noorden van Europa en pakte bovendien de volle buit door ook de Powerstage te winnen. Mads Ostberg werd knap tweede en Jari-Matti Latvala maakte het succes van Toyota compleet met een derde stek, voor Haydon Paddon in de eerste van de Hyundai. Thierry Neuville werd negende. "We wisten dat het een moeilijk weekend voor ons zou worden", aldus Neuville. "En we moesten letterlijk heel het weekend bijna als eerste onderweg, een aanzienlijk nadeel hier. Ogier had dan nog het voordeel dat hij, dankzij zijn teamgenoten, wat plaatsen kon goedmaken." Hoe dan ook, Ogier werd dus vijfde en Neuville negende, maar onze landgenoot pakte wel nog 2 punten in de Powerstage, tegen geen voor Ogier. Resultaat van dat alles, Ogier komt op 21 punten van Neuville, terwijl Tänak er nu 46 minder telt. Afspraak over drie weken in Duitsland. (JCA)

