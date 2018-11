Neuville opent beter dan Ogier 16 november 2018

In Australië is de finale van het WK Rally nu goed en wel onderweg. Na twee proeven werd al snel duidelijk dat voor de zege in de wedstrijd Toyota de beste kansen heeft. Esapekka Lappi won de openingsproef voor zijn teamgenoten Ott Tänak en Jari-Matti Latvala. Thierry Neuville werd er op 2,1 seconde vijfde, terwijl Sébastien Ogier een halve seconde trager was en achtste werd. In de tweede proef was het Latvala die de snelste tijd liet noteren, voor Craig Breen (Citroën), Lappi en Tänak. Neuville volgde verderop, maar de Belg pakte wel weer extra tijd op Ogier, maar liefst vier seconden en dat is het doel op de openingsdag van de finale. "We zijn goed gestart, maar zonder risico's te nemen. De afstelling van de auto kan ook nog iets beter, maar we zijn tevreden tot dusver", aldus Neuville aan de finish van de tweede proef. De regen deed echter ook zijn intrede en dat zou dan weer in het voordeel van Ogier kunnen spelen. "Het is nog niet nat genoeg", was zijn commentaar. Hoe dan ook, de beide titelfavorieten volgen in de tweede helft van de top 10, waardoor ook Ott Tänak nog steeds meespeelt voor de eindzege. Vooraan leidde Lappi na twee proeven, voor Latvala en Paddon (Hyundai). (JCA)

