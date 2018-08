Neuville: "Moeilijk om de concurrentie bij te houden" WRC DUITSLAND 18 augustus 2018

De eerste volledige dag van de WRC-rally in Duitsland zag een oppermachtige Ott Tänak in zijn Toyota, met wereldkampioen Sébastien Ogier en kampioenschapsleider Thierry Neuville als zijn dichtste achtervolgers. Neuville behield, met wat geluk, zijn derde plek. In KP6 raakte hij immers een strobaal, beschadigde zo de rechtervoorzijde van de Hyundai, maar verloor zo goed als geen tijd. Ondanks die kleine schuiver kan de Belg, die als eerste moet starten, standhouden. "Maar het is moeilijk om de mannen die achter me starten bij te houden", is hij eerlijk. "We rijden echt overal op de limiet en kunnen gewoon niet harder. De wagen laat het niet toe. We hebben ook wat nadeel ondervonden van onze startpositie gezien de regen hier en daar. Dit is dus echt het maximum dat we vandaag uit de wedstrijd konden halen. We gaan nu met het team alles evalueren en zien wat we zaterdag nog kunnen doen."

